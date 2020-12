Angriff bei den Damen: Wirges hat schon das Tennis-Jahr 2021 im Blick

Ein letztes Turnier noch, dann ist dieses Jahr vorbei. Dieses seltsame, irritierende und sportlich unbefriedigende Jahr. „Das Beste waren die Australian Open im Januar, alles, was danach kam, war doch nichts.“ Die Bilanz von Tennis-Nachwuchshoffnung Angelina Wirges fällt nüchtern aus. Und realistisch. Die ständigen Corona-Unterbrechungen und die damit einhergehenden Unwägbarkeiten der Trainings- und Turnierplanung haben der 18-Jährigen monatelang den Schwung genommen. Anzeige

"Das war richtig schlecht" Und das in ihrem letzten Jahr als Juniorin. Ausgerechnet in dem Jahr, in dem sie alle vier Junior Grand Slams in Melbourne, Paris, London und New York hätte spielen können. Zwei fanden nur statt, und der letzte Auftritt als Jugendspielerin bei den French Open war nach einer schnellen Pleite in Runde eins schnell vorüber. „Das war richtig schlecht“, ärgert sich die Linkshänderin. „Aber ich bin nun einmal eine Spielerin, die viele Matches braucht, die den Turniermodus liebt. Und das war in diesem Jahr alles nicht richtig möglich. Immer wieder gab es Pausen, Turniere wurden verschoben und abgesagt. Das war nichts für mich“, erklärt sie.

Auch vor dem letzten Turnier 2020, den deutschen Meisterschaften der Damen und Herren in Biberach, gab es wochenlang wieder nur Sparring an der Tennisbase Hannover mit Trainer Ingo Herzgerodt. „Darum kann ich meine Form auch nicht wirklich einschätzen“, so Wirges, die bei diesen Titelkämpfen an Nummer elf gesetzt ist, aber ohne ihren Coach auskommen muss.

Trainer sind in der Halle nicht zugelassen, Zuschauer ebenso wenig. „Nicht schön, aber das geht ja nun einmal allen so“, sieht Wirges die inzwischen zur Normalität gehörenden Vorgaben gelassen. Ihr erstes Match ist heute.

Beförderung in den Perspektivkader Auch wenn viele Erwartungen 2020 nicht erfüllt wurden – es gibt auch Positives zu berichten. Wirges wurde seitens des Deutschen Tennis Bundes (DTB) vom Porsche Junior Team in den Perspektivkader der Damen befördert. Die nationale Förderung ist also weiter gesichert. „Damit sind wir natürlich sehr zufrieden. Die Aufnahme in den Perspektivkader und das Erreichen der Junior Grand Slams sind die Ziele, die wir für die besten Spieler am Ende des Jugendbereichs definieren“, erklärt Julian Battmer, der Leiter des Tennis-Bundesstützpunktes in Hannover.