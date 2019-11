Wieder Angriff auf einen Schiedsrichter im Amateurfußball: "Das war der Tiefpunkt"

Bei einem Amateurspiel in Hessen ist es erneut zu gewalttätigen Übergriffen auf einen Fußball-Schiedsrichter gekommen. In Partie SKG Rumpenheim II gegen Sparta Bürgel II (Kreisliga C Offenbach) wurde der Referee Opfer eines „neuerlichen Gewaltvorfalls“, wie der Hessische Fußball-Verband (HFV) am Dienstag mitteilte.