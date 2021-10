Nach Angriff auf Union-Delegation in Rotterdam: Feyenoord entschuldigt sich für Attacken 

Im Vorfeld des Conference-League-Spiels am Donnerstagabend (18.45 Uhr/TV Now) zwischen Feyenoord Rotterdam und Union Berlin wurde am Mittwochabend eine Delegation der Berliner in der niederländischen Stadt tätlich angegriffen. "Zum Glück gab es keine ernsthaften Verletzungen. Mit sowas rechnet man nicht. Es waren ja auch rund ein Drittel Frauen und auch ältere Personen darunter“, sagte Union-Pressesprecher Christian Arbeit. Anzeige

Jetzt entschuldigte sich Feyenoord am Donnerstagvormittag für die Attacken und versprach Aufklärung. "Der Verein distanziert sich in jeder Hinsicht von den Leuten, die sich zu dieser feigen Tat herabgelassen haben, und ist der Meinung, dass sich niemand, der Feyenoord und die Stadt auf so wahnsinnige Weise in ein negatives Licht rückt, als Anhänger bezeichnen kann oder darf“, teilte der Klub auf seiner Homepage mit. "Feyenoord hofft auch, dass die Täter gefunden und für diesen schockierenden Fall von Gewalt in der Öffentlichkeit bestraft werden", hieß es weiter.