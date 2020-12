Anhaltende Knie-Probleme: Köln-Stürmer Sebastian Andersson fällt bis auf Weiteres aus

Damit ist auch klar: Andersson wird den Kölnern wie schon in der Liga gegen RB Leipzig ( 0:0 ) und im DFB-Pokal gegen den VfL Osnabrück ( 1:0 ) zunächst weiterhin fehlen. Trainer Markus Gisdol hatte noch vor der Pokal-Partie auf eine baldige Rückkehr des Leistungsträgers gehofft. "Im letzten Spiel hätte es noch keinen Sinn gemacht. Wir müssen von Tag zu Tag schauen." Wann genau der Angreifer wieder für die Kölner auflaufen kann, bleibt nun offen. Zuletzt hatte er am 12. Spieltag bei der deutlichen 0:4-Pleite gegen Bayer Leverkusen auf dem Platz gestanden und keinen fitten Eindruck hinterlassen.

Andersson war erst im Sommer als direkter Ersatz für den zu Hertha BSC gewechselten Jhon Cordoba verpflichtet worden, nachdem er bei Union Berlin mit einer starken Saison und zwölf Toren in 33 Spielen nachhaltig Eindruck hinterlassen hatte. Bei den Rheinländern kommt der 29-Jährige dagegen noch nicht so richtig in Tritt. In zehn Bundesliga-Spielen gelangen Andersson erst zwei magere Treffer. Auf den nächsten Tor-Erfolg muss der Schwede nun wohl auch noch ein wenig warten.