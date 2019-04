Ben-Hatira meldet sich nach Terror-Razzia zu Wort: "Ich finde es sehr stillos"

So wehrt sich Änis Ben-Hatira gegen die Salafismus-Vorwürfe

Fußballprofi Änis Ben-Hatira: „Wir müssen mehr schätzen, wie wir in Deutschland leben dürfen“

"Ich habe es selbst erst aus den Medien erfahren. Natürlich war ich sehr überrascht" , betonte der Mittelfeldspieler. "Ich finde es stillos, dass man mich jetzt wieder mit irgendwelchen Sachen in Verbindung bringt, von denen ich mich ganz klar distanziert habe – von jeglicher Form der Radikalisierung und des Terrorismus." Ben-Hatira ist offenbar ins Visier der Ermittlungsbehörden geraten, weil er vor zwei Jahren mit dem Verein "Ansaar International" für diverse Hilfsprojekte kooperierte.

800 Beamte an Razzien in ganz Deutschland beteiligt

"Ansaar" steht nun genau wie "World-Wide-Resistance-Help" unter dem Verdacht, Teil eines größeren islamistischen Netzwerks zu sein. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, umfassten die Razzien am Mittwoch etwa 90 Objekte in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. Durchsucht wurden Vereinsräume, Privatwohnungen und Ladenlokale. An den Razzien waren 800 Beamte beteiligt.