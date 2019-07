Ankunft in Seefeld: RB Leipzig bezieht Luxus-Hotel – auch Ralf Rangnick an Bord

Für RB Leipzig beginnt am Montag das diesjährige Trainingslager im österreichischen Seefeld. Wie schon in den beiden Jahren zuvor bereitet sich die Mannschaft in den „WM-Sportanlagen“ des Ortes nahe der deutschen Grenze vor. Am frühen Sonntagabend hat das Team um Chef-Coach Julian Nagelsmann im wenige Kilometer entfernten Mösern sein Hotel bezogen. Zuvor ging es von Leipzig mit dem Flugzeug, in dem auch Ex-Trainer Ralf Rangnick Platz genommen hat, bis nach Innsbruck. Von dort wurde der Tross mit dem Bus zur Luxus-Unterkunft gebracht.

DURCHKLICKEN: RB Leipzig ist im Trainingslager im Österreichischen Seefeld angereist. RB Leipzig ist im Trainingslager im Österreichischen Seefeld angereist. © PICTURE POINT

Bei der Ankunft wirkten die Spieler entspannt. Viele von ihnen kennen das Procedere in Mösern bereits. Per Handschlag wurden sie am Eingang vom Personal des Hotels begrüßt. Bis Samstag dürfen Emil Forsberg und Co. nun das „Nidum“ ihr Zuhause nennen. Dabei werden sie wie gewohnt ungestört sein, denn die Roten Bullen haben die komplette Luxus-Unterkunft gebucht. Fehlen wird es in den kommenden Tagen folglich an nichts. Neben insgesamt 57 Zimmern, welche der Hotelbetreiber allesamt mit einem „atemberaubenden“ Ausblick bewirbt, warten unter anderem ein Infinity Pool, eine Sauna „In the Rocks“ direkt am Berg und drei Restaurants.

Trainingslager RB Leipzig RB Leipzig ist im Trainingslager in Seefeld angekommen. Gepostet von Sportbuzzer Leipzig Fußball am Sonntag, 14. Juli 2019

Ilsanker noch nicht mit in Österreich

Am Montag finden in Seefeld um 10 und um 16 Uhr die ersten beiden Trainings-Einheiten statt. Auch Dienstag und Donnerstag sind jeweils zwei Einheiten geplant, eine weitere am Mittwoch um 11 Uhr. Am Freitag findet in Innsbruck (18 Uhr) ein Testspiel gegen den türkischen Meister Galatasaray Istanbul statt.

