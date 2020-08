Ankunft in Stegersbach: Hannover 96 startet Trainingslager in Österreich

Am Sonntagnachmittag hob die Maschine mit den 96-Profis an Bord aus Langenhagen in Richtung Österreich ab. Nach der Ankunft in Graz ging es für Hendrik Weydandt & Co. mit dem Bus nach Stegersbach ins Hotel. Um 17.35 Uhr kam die Mannschaft dann im Falkensteiner Resort an. Einer der ersten, der aus dem Bus kam, war Kenan Kocak. Der Cheftrainer schaute sich am Abend noch den Platz an.