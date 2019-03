Anmelderekord und Dauerregen: Das war der Sparkassen-Bike&Run 2019

Die Starter erwarteten jedoch am Sonntagvormittag am Markkleeberger See allerschwierigste Bedingungen. Daher zollt Henrik Wahlstadt von den ausrichtenden Sportfreunden Neuseenland „Respekt allen, die bei diesem Wetter auf die doch sehr spezielle Strecke gingen“. Dauerhafter Regen hatte das neue Wettbewerbsgelände am Markkleeberger See derart schlammig werden lassen, dass zahlreiche Teilnehmer unterwegs aufgeben mussten.