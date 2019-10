Anna-Lena Grönefeld unter den besten Acht: Eine Hannoveranerin beim Masters

„Ich bin natürlich happy, dass wir es geschafft haben“, erklärt die gebürtige Nordhornerin, die seit Jahren in der Landeshauptstadt lebt, an der Tennisbase Hannover trainiert und zum Bundesliga-Kader des DTV gehört.

Vom 27. Oktober bis 3. November spielt Grönefeld beim letzten Highlight des Jahres in Shenzhen (China). Was Angelique Kerber und Julia Görges, den beiden deutschen Vorzeigespielerinnen, in diesem Jahr verwehrt bleibt, ist nun der langjährigen Weggefährtin gelungen.

„Fünfmal in einem Finale zu stehen ist eine sehr gute Bilanz, aber natürlich hätten wir gemeinsam sehr gerne einen Titel geholt“, so die zweimalige Grand-Slam-Siegerin im Mixed. Seit 2012 konzentriert sie sich ausschließlich auf die Doppelkonkurrenzen. Besonders ärgerlich: Drei der fünf Finals gingen im Match-Tiebreak verloren. Dennoch zahlte sich die Kontinuität aus.

Verständlich ihr Glücksgefühl, denn der Start des Jahres mit der Amerikanerin Vania King als Partnerin verlief nicht nach Wunsch. Das Erstrundenaus bei den Aus­tralian Open schmerzte. Der Wechsel zu Demi Schuurs machte sich schnell bezahlt, im Februar gab es die erste von insgesamt fünf gemeinsamen Finalteilnahmen. Den einzigen Turniersieg 2019 erspielte sich Grönefeld aber an der Seite der Polin Alicja Rosolska in Charleston.

Der ursprüngliche Turniermodus imponiert

Nach dem sogenannten Asian Swing, den Turnieren in Peking, Osaka und Wuhan, stand fest, dass das Duo Grönefeld/­Schuurs Platz acht sicher hatte und von den Verfolgern nicht mehr abgefangen werden konnte. Prompt wurden die letzten beiden Turniere vor dem Masters in Shenzhen abgesagt. Dass der Aufenthalt in China deutlich länger dauern wird als vor zwei Jahren in Singapur – damals spielte Grönefeld mit der Tschechin Kveta Peschke –, steht bereits fest.

"An einen kompletten Rücktritt denke ich derzeit nicht"

In diesem Jahr kehrt die Women’s Tennis Association (WTA) zum ursprünglichen Modus zurück und lässt die Finalistinnen durch Matches in zwei Vierergruppen ermitteln. In den vergangenen Jahren gab es nur eine K.o.-Runde, für Grönefeld/Peschke war das Turnier nach einem Match vorbei. „So ist das natürlich viel besser, zumal unsere Konkurrenz genauso wie das Einzel gespielt wird“, hat Grönefeld eine klare Meinung.

Und danach? Grönefeld ist seit Ende 2018 verheiratet mit Ingo Herzgerodt, der inzwischen beim Tennisverband Niedersachsen-Bremen (TNB) als Trainer an der Tennisbase Hannover angestellt ist. Ob bei ihr nun der Fokus künftig nur auf der Familie liegt, will sie nicht bestätigen. „An einen kompletten Rücktritt denke ich derzeit nicht, und erst einmal konzentriere ich mich auf einen erfolgreichen Saisonabschluss“, stellt sie klar. Alles andere wird sich zeigen – die Welt wird es über Instagram und Co. erfahren.

