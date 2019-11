Anna-Lena Grönefelds großer Auftritt: Hannovers Starspielerin zieht WM-Bilanz

Frau Grönefeld, wie lautet Ihr persönliches Fazit nach den WTA-Finals?

Ich bin einfach rundum glücklich und zufrieden. Wir sind als Nummer acht, also als das Doppel mit den wenigsten Punkten, gestartet und haben uns bis ins Halbfinale gespielt. Ich habe vorher gesagt, dass bereits die Qualifikation für diese Finals ein riesiger Erfolg ist und jeder Sieg eine kleine Sensation wäre. Als ich vor zwei Jahren gemeinsam mit Kveta Peschke bei den Finals dabei war, waren wir nach einer Niederlage gleich raus. Da nun erst einmal in Gruppen gespielt wurde, waren die Chancen aber generell größer. Und diese Chancen haben wir genutzt.

Ihr Strahlen beim ersten Einlauf sprach tatsächlich Bände. Waren Sie über das Erreichen der Finals denn selbst überrascht?

Es war natürlich das erklärte Ziel von Demi Schuurs und mir. Aber wir haben erst im April angefangen, konsequent miteinander zu spielen, da mussten wir schneller als alle anderen Paarungen eine Menge Punkte machen. Mit fünf erreichten Finals ist uns das auch gelungen, wir haben einfach sehr, sehr kontinuierlich gespielt. Entsprechend glücklich und motiviert sind wir natürlich gestartet.

Gleich im ersten Match ist Ihnen dann auch gegen die topgesetzte Paarung eine Sensation gelungen.

Absolut. Mit Sabalenka/Mertens standen wir gleich dem besten Doppel des Jahres gegenüber. Beim Turnier in Wuhan hatten wir auch deutlich verloren, aber unser Matchplan, dass ich von der Grundlinie Power mache und Demi am Netz wirbelt, ist aufgegangen. Klar, es war einfach der perfekte Einstieg in das Turnier.

Aber es ging nicht so weiter?

Nein, gegen die späteren Sieger Mladenovic/Babos haben wir in zwei Sätzen verloren, allerdings dabei eine 5:3-Führung und zwei Satzbälle im ersten Durchgang vergeben. Das war ärgerlich, aber wir haben uns schnell gefangen, wie man dann im entscheidenden Spiel gesehen hat.