Anna Seidel deutsche Meisterin im Mehrkampf

Oberstdorf/Dresden. Die Dresdner Shorttrackerin Anna Seidel hat sich zum Abschluss der Saison bei der Deutschen Meisterschaft in Oberstdorf den Mehrkampftitel gesichert. Eine Woche nach der Weltmeisterschaft in Sofia, wo die 21-Jährige einen sehr guten elften Platz in der Gesamtwertung erreichte, dominierte sie im Allgäu bei den nationalen Titelkämpfen erwartungsgemäß die Wettbewerbe und erkämpfte sich Gold mit einem Vier-Strecken-Sieg (500 m, 1000 m, 2 x 1500 m).

Die zweimalige Olympia-Teilnehmerin verwies ihre Dresdner Vereinsgefährtinnen Bianca Walter und Gina Jacobs auf die Plätze. Auch die Ränge vier und fünf belegten mit Anna Katharina Gärtner und Lisa Eckstein Läuferinnen vom EV Dresden. Vor allem Walter freute sich über Silber, denn diese Saison hielt für sie viele Verletzungssorgen bereit. „Ich musste zuletzt erst wieder vier Wochen wegen Rückenbeschwerden pausieren. Deshalb hatte ich gar nicht damit gerechnet, dass es trotzdem schon wieder so gut läuft. Doch gerade am letzten Tag hatte ich wieder richtig Spaß am Laufen“, berichtet die 28-Jährige.

Vorbereitung für neue Saison im Mai

Bei den Männern ging der Sieg an den Rostocker WM-Teilnehmer Adrian Lüdtke, der in Abwesenheit des Dresdners Christoph Schubert (Pfeiffersches Drüsenfieber) ebenfalls alle vier Strecken gewann. Auf die Plätze zwei und drei kamen Tobias Pietsch (EV Dresden) und Luca Löffler (Oberstdorf).

Während für Anna Seidel und Bianca Walter damit die Eiszeit vorüber ist, bestreiten einige andere Athleten am kommenden Wochenende noch das Europacup-Finale in Rostock. Danach stehen noch einige sportmedizinische Tests für die Shorttracker an und danach verabschieden sie sich in eine mehrwöchige Pause, bis Anfang Mai die Vorbereitung auf die neue Saison startet. Dann will auch Christoph Schubert wieder neu angreifen.

