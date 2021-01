Annekatrin Thiele startet mit einem sonnigen Wintercamp in die olympische Saison

Leipzig/Lago Azul. Zu gern würde Weltklasse-Ruderin Annekatrin Thiele (36) das Jahr traditionell im Ski-Camp starten. Stattdessen absolvierte die Doppelvierer-Olympiasiegerin vom SC DHfK Leipzig am Donnerstag unter Wintersonne bei frühlingshaften Temperaturen die erste Bootseinheit am portugiesischen Lago Azul.

Annekatrin sitzt mit Leonie Menzel in einem Boot

„Wir sind gut angekommen, hier ist es wie immer ganz nett“, schickte die Leipzigerin ihre Grüße aus Ferreira do Zezere, der Kleinstadt zwischen Lissabon und Porto. Im bekannten Wasserrevier werden die deutschen Skull-Frauen, Trainer und Physio (insgesamt 16 Leute) zwölf Tage den Formaufbau vorantreiben – in gut einem halben Jahr stehen die Olympischen Spiele in Tokio an – es wären ihre vierten – in gut vier Monaten beginnt die Wettkampf-Saison.