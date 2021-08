Nach den dramatischen Szenen während des Springreitens bei den Olympischen Spielen in Tokio hat der Internationale Dachverband für Modernen Fünfkampf (UIPM) einen Maßnahmen-Katalog beschlossen, um derartige Vorkommnisse in Zukunft zu vermeiden. Man habe "mit großer Dringlichkeit begonnen, an Maßnahmen zu arbeiten, die dem Wohl der Pferde im Modernen Fünfkampf dienen und einen sichereren Reit-Wettkampf zu schaffen", hieß es am Donnerstag in einem Statement auf der Homepage des Verbandes. Die Vorfälle in Tokio, hätten "Leid bei den Pferden, den involvierten Athleten und den Zuschauern weltweit" hervorgerufen.

