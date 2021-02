"Probleme bei der Anreise": Bundestrainer Joachim Löw verpasst Stadion-Besuch in Leverkusen

Zu Beginn des Jahres kündigte Joachim Löw an, ab sofort wieder regelmäßig in den Bundesliga-Stadion anwesend zu sein. Am Samstag wollte der Bundestrainer in Leverkusen sein, um unter anderem Florian Wirtz zu beobachten. Doch laut dem Werksklub ist Löw wegen Anreiseproblemen nicht in der BayArena.