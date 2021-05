Anschein von Normalität beim Start der Thüringen Ladies Tour in Schmölln

Schmölln. Kurz nach 14 Uhr ist es noch nass auf den Straßen von Schmölln. Immer wieder regnet es an diesem bewölkten Dienstagnachmittag. Der Weg zum Markt der Stadt ist links und rechts mit metallenen Absperrgittern versehen. Von Weitem erkennt man schon Polizisten, aber auch Pressewagen und normale Autos, die sich den Platz mit den vielen schaulustigen Bürgerinnen und Bürgern teilen, die sich dieses spezielle Ereignis nicht entgehen lassen wollen. Denn an diesem 25. Mai ist es wieder soweit: Bei der Lotto Thüringen Ladies Tour (LTLT) radeln 99 Fahrerinnen aus verschiedenen Ländern in mehreren Etappen um den Sieg. Die erste davon beginnt hier in Schmölln. Anzeige

"Wir sind für alle"

Unter den Schaulustigen ist auch die vierköpfige Familie Owczarek, die regelmäßig bei der LTLT zu Gast ist. Auch heute wollen sie das ganze Rennen lang bleiben, denn sie sind froh, dass immerhin etwas ausgetragen wird. „Es ist mal wieder ein Anlass, zu dem man rauskommt“, sagen sie. Eine Favoritin gibt es für sie aber nicht, „wir sind für alle“.

DURCHKLICKEN: Eindrücke der ersten Etappe rund um Schmölln 99 Frauen machten sich in Schmölln an die erste Etappe der Thüringen Ladies Tour. 2020 musste die Rundfahrt wegen Corona noch ausfallen. © Mario Jahn

Ähnlich ist es bei Sigfried und Hildegard Einwarth, die – obwohl sie beide keine eingefleischten Fahrradfans sind - bis jetzt jedes Jahr dabei gewesen sind. Die beiden sprechen davon, wie anders das Rennen dieses Jahr ist, wie viel etwa an Programm eingespart wurde. So gibt es keine zusätzlichen Essens- oder Getränkestände mehr, es bleibt nur der ansässige Fleischer oder Döner-Verkäufer. Auch müssen die Zuschauer und Zuschauerinnen mehr Abstand zu den Fahrerinnen einhalten als sonst und werden dazu angehalten, Masken zu tragen und Abstand zu halten.

Erfolgreiches Crowdfunding

Die Maßnahmen werden von den meisten Anwesenden akzeptiert, können sie sich doch noch gut daran erinnern, dass die Ladies-Tour letztes Jahr gar nicht stattfinden konnte, wegen Corona, wie so Vieles ausfallen musste. Gerade deswegen war es den Organisatoren besonders wichtig, dass die Tour dieses Jahr stattfindet. „Das Scheitern in diesem Jahr hätte wahrscheinlich auch das Ende der Tour insgesamt bedeutet“, so Veranstalterin Vera Hohlfeld. Trotz allem war bis zuletzt unsicher, ob das Rennen stattfinden kann, denn die Pandemie-Auflagen sorgten für reichlich zusätzliche Kosten. Für Masken, Tests und sonstige Corona-Maßnahmen wurden vorab etwa 35.000 Euro veranschlagt.

Um diese stemmen zu können, starteten die Organisatoren bereits früh ein Crowdfunding, das sich an Spenderinnen und Spender aus der ganzen Welt richtete. Am Ende kamen dadurch knapp 47.000 Euro zusammen - mehr, als für die benötigten Auflagen veranschlagt war. "Wir sind erleichtert, jetzt nicht mehr jeden Euro dreimal umdrehen zu müssen. Und wir werden von dem Geld auch etwas an den Sport, an die Vereine zurückgeben können“, sagt Hohlfeld.