Ansetzungs-Animositäten vor dem Derby zwischen Krostitz und Radefeld

Krostitz. Am Ende liegt die Wahrheit auf dem Platz. An allem Anfang jedoch verbirgt sie sich oft irgendwo zwischen Grasnarbe und Himmelszelt. So herrschte statt ungeteilter Vorfreude auf den Derby-Restart in der Fußball-Landesklasse zwischen dem FSV Krostitz und dem Radefelder SV zunächst Uneinigkeit, die sich in durchaus deutlichen Wortmeldungen entlud. Anzeige

„Ich denke, das ist in der Form absolut vermittelbar“

Stein des – Achtung Wortspiel – Anstoßes ist der Spieltermin am kommenden Sonnabend. Der war den Randschkeuditzern offenbar nicht genehm und resultierte in feinstem Hin und Her zwischen beiden Vereinen. „Ich bin sackig. Weil wir jetzt schon anfangen zu verlegen, bevor wir überhaupt angefangen haben. Wir sollten froh sein, dass wir jetzt endlich wieder loslegen dürfen“, sagt FSV-Trainer Mike Geppert.

JETZT Durchklicken: Die Bilder vom klaren 4:0-Heimsieg der Radefelder im September 2020 Klare Sache im Nordsachsen-Derby: Der Radefelder SV ließ dem FSV Krostitz beim 4:0 keine Chance. ©

Radefeld wiederum hatte die erhöhte Verletzungsgefahr nach der langen Pause als einen der Gründe für sein Ansinnen ins Feld geführt. „Man hätte sich auch anders einigen können. Was die Gesundheit betrifft, ist das nicht ohne. Weil eben einige Spieler in der Vorbereitung wegen der Corona-Bedingungen nur eingeschränkt trainieren konnten“, erklärt RSV-Übungsleiter Kai-Uwe Ziegler. Geppert entgegnet: „Das verstehe ich nicht, wir hatten auch genügend Spieler, die unter 2G nicht mittrainieren konnten, die jetzt Trainingsrückstand haben. Verletzen können sie sich so oder so.“ Fakt ist: Jetzt wird gespielt – und zwar am Sonnabend ab 15 Uhr im Kurt-Fuchs-Stadion. Für beide Teams wird es die erste Landesklasse-Partie seit Anfang November.

Das Ganze fußt übrigens auf einem Beschluss des Sächsischen Fußballverbandes, der im gesamten Freistaat Anwendung findet. Grob zusammengefasster Inhalt: Die Saison wird mit dem 12. Spieltag am 26./27. März fortgesetzt, davor sind einzelne Nachholspiele möglich. Die Partie Krostitz kontra Radefeld gehört nun dazu. „Ich denke, das ist in der Form absolut vermittelbar. Zumal wir in Sachsen eine einheitliche Verfahrensweise anwenden und im Gegensatz zu anderen Staffeln auf Spiele vor dem 19. März verzichtet haben“, sagt Volkmar Beier, verantwortlich für die Landesklasse Nord.

Fußballerisch wird einiges geboten

Abseits der Ansetzungs-Animositäten halten beide Seiten sportlich viel voneinander. „Der FSV ist ein Brocken, hat einen sehr guten Kader, gehört für mich unter die ersten Drei“, sagt Ziegler. Diesen Respekt spielt Geppert per Doppelpass zurück: „Hut ab vor Radefeld, was sie dort jedes Jahr machen, obwohl sich die Mannschaft wieder sehr verändert hat. Sie stehen absolut verdient dort vorne.“ Zur Erinnerung, weil es ein paar Tage zurückliegt. Der RSV hat zehn der ersten zehn Spiele gewonnen.