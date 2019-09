Ansgar Brinkmann im Interview: "In welchem Mannschaftsteil ist 96 stark?"

Sie nannten ihn den „weißen Brasilianer“. Wie auch immer. Ansgar Brinkmann (50) wurde in einer Umfrage des Magazins „11 Freunde“ neben Paul Breitner, Günter Netzer und Mehmet Scholl zu den echten Typen des deutschen Fußballs gewählt. Er zählt zu den Spielern mit den meisten Vereinswechseln in Deutschland – kein Wunder, dass er auch für den nächsten 96-Gegner Arminia Bielefeld (2001 bis 2003) spielte. Ein Interview.

Herr Brinkmann, an was erinnern Sie sich, wenn Sie an Hannover gegen Bielefeld denken?

Ich erinnere mich vor allem an Spiele gegen Jan Simak und Co., es war eine richtig gute Truppe, die ihr damals in Hannover am Start hattet. Und die ist ja dann auch aufgestiegen. Ich weiß von den Bielefeldern, dass Hannover immer was Besonderes ist – auch aufgrund der Entfernung.

Sie sind Bielefelder geblieben.

Bielefeld ist meine Wahlheimat, ich habe eine Bielefelder Freundin. Ich fühle mich da sauwohl. Die Stadt ist mir sehr wohlgesonnen – und das beruht ja auf Gegenseitigkeit. Ich bin bei jedem Heimspiel – und am Samstag komme ich auch nach Hannover.

Wie ist die Arminia einzuschätzen?

Wir haben richtig gute Jungs am Start, waren in der vergangenen Saison die beste Rückrundenmannschaft. Wir sind jetzt auch ganz ordentlich gestartet – und ich traue es der Mannschaft zu, dass sie bis zum Schluss um die ersten drei Plätze mitspielt. Wir haben eine gute Mischung mit jungen Leuten, die noch weiter wollen. Das macht richtig Spaß.

Und 96?

Euer Trainer war ja mal mein Co-Trainer bei Tennis Borussia Berlin unter Winfried Schäfer – das war eine geile Zeit … (lacht) Mirko Slomka hat damals auch schon einen guten Job gemacht, also mehr gemacht als Winnie Schäfer – also eigentlich hat Slomka den Job gemacht. Aber ich schweife ab. Jetzt hat er ja wieder den Job in Hannover, wahrscheinlich, weil er da ein gutes Netzwerk hat. Er hat gute Jungs – mit denen müsst ihr schon um die ersten zwei, drei, vier Plätze spielen. Was für Bielefeld gilt, gilt auch für Hannover.