"Momente, von denen man als Kind träumt": Knauff nach Traumtor in "Hammer-Spiel" gegen Barca überwältigt

Gänsehaut-Atmosphäre, achtbare Leistung und ein sehenswertes Tor: Der Auftritt von Eintracht Frankfurt im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League gegen den FC Barcelona war beinahe rundum gelungen. Beinahe. Der Ausgleichstreffer durch Ferran Torres (66.) trübte das Bild eines glänzenden Europapokal-Abends. Doch dank eines Traumtores von Ansgar Knauff (48.) ist für die Hessen am kommenden Donnerstag im Camp Nou trotzdem noch alles drin. Mit einem 1:1 gegen den klaren Favoriten geht es in den zweiten Vergleich. Der Torschütze zeigte sich im Nachgang überwältigt von den Eindrücken – und zugleich beeindruckt von der eigenen Vorstellung: "Wir haben ein Hammer-Spiel abgeliefert", jubelte Knauff am RTL-Mikrofon.

Anzeige