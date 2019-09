„Anspannung und Spaß“: Nationalmannschaftskapitän Jan Haller im Interview

Die deutsche Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft steht vor ihrem großen Ziel: Noch ein Sieg am Freitag im Viertelfinale gegen die Niederlande und das Ticket für die Paralympics 2020 in Tokio ist sicher. Vor dem so immens wichtigen K.o.-Spiel sprachen wir mit Kapitän Jan Haller von Hannover United.