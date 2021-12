Anspielung auf Hoyzer-Skandal? BVB-Star Bellingham giftet gegen Schiedsrichter Zwayer

Jude Bellingham war einer der aktivsten BVB-Spieler im Topspiel gegen den FC Bayern München (2:3) am Samstagabend. Doch auch der 18-Jährige konnte die knappe Niederlage der Schwarz-Gelben im Prestige-Duell nicht verhindern. Vielmehr legte der englische Nationalspieler nach Abpfiff erst richtig los. In einem Interview mit Ex-Bundesliga-Stürmer Jan-Aage Fjörtoft für das norwegische Fernsehen giftete Bellingham gegen Schiedsrichter Felix Zwayer, der seiner Meinung bei "vielen Situationen in diesem Spiel" diskussionswürdige Entscheidungen traf.

