Ansprache an Mitarbeiter des FC Bayern: Triple-Ansage von Thomas Müller - auch Flick träumt

Eine Meisterschaft ist nicht genug! Der FC Bayern jagt in dieser Saison das historische Triple - wie bereits 2013. Nach dem 1:0-Sieg über Werder Bremen am Dienstag ist klar: Die deutsche Meisterschaft ist längst in trockenen Tüchern, bald soll dann die Titelverteidigung im DFB-Pokal her. Und auch im August soll gefeiert werden: Beim Champions-League-Finale in Lissabon.

Das bekräftigte Bayerns Vize-Kapitän Thomas Müller, der sich am Donnerstag mit einer Ansage an die Vereinsmitarbeiter des Rekordmeisters weit aus dem Fenster lehnte. "Jetzt müssen wir wieder durchziehen. Wir ziehen auf jeden Fall durch bis Ende August. Wann ist das Finale? Am 23. August. Dann sehen wir uns am 24. wieder hier!", sagte er bei einer Ansprache an die Mitarbeiter des Rekordmeisters beim Training.

Der Bayern-Achter: Dank dieser acht Säulen gelang der achte Meistertitel in Folge Der FC Bayern München hat seinen 30. Meistertitel in der Bundesliga gewonnen und baut seinen Vorsprung als Rekordmeister aus. Der historische achte Titel in Folge steht auf acht tragenden Säulen, die der SPORTBUZZER in dieser Galerie vorstellt. ©

Die Mitarbeiter des FC Bayern feierten die Spieler vor dem Geheimtraining am Donnerstag. Aus den Fenstern der Geschäftsstelle gab es von den Mitarbeitern Applaus, auch der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge machte eine La-Ola-Welle mit. "Vielen Dank, dass wir hier zusammen gekommen sind. Wir haben die Meisterschaft auch für euch gewonnen. Wir sind uns dessen bewusst, dass der ganze Laden ohne euch Mitarbeiter nicht läuft. In der Corona-Phase war es nicht leicht. Aber gewöhnt euch nicht zu sehr ans Home Office", rief Müller den Mitarbeitern zu.