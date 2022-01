Ansteckungen bei Pokal-Achtelfinale? Nach KSC-Spiel auch Partie von 1860 München abgesagt

Nach Verbandsangaben ist auch die Austragung des Begegnung zwischen 1860 und dem 1. FC Kaiserslautern am Dienstag "stark gefährdet". In der Tabelle belegen die Münchner derzeit den neunten Tabellenplatz.

Bereits am Freitag war das Zweitliga-Spiel zwischen dem Karlsruher SC und dem SV Sandhausen abgesagt worden. Der KSC, der 1860 am Dienstag im Achtelfinale des DFB-Pokals besiegt hatte, beklagt ebenfalls eine massive Corona-Welle innerhalb seines Kaders. So waren rund 20 Profis und Trainer positiv getestet worden. 1860 teilte am Samstag mit: "Die positiven Fälle traten bei Teammitgliedern der Löwen auf, die sich im Rahmen der Dopingkontrolle und weiteren gemeinsamen Pflichtterminen zusammen mit Spielern und Funktionären des KSC in geschlossenen Räumen aufgehalten haben. Alle positiv getesteten Personen weisen keine bzw. nur leichte Symptome auf."