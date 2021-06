Anstieg der Mitgliederzahlen: Dynamo Dresden wächst nach dem Aufstieg

Dresden. Bei Mitaufsteiger Hansa Rostock ist in den letzten Tagen dank vieler Neueintritte erstmals die Grenze von 15.000 Mitgliedern geknackt worden, doch auch bei Drittliga-Meister Dynamo Dresden macht sich der sportliche Erfolg der Mannschaft bemerkbar. „Wir haben in den letzten Wochen unter anderem bedingt durch den Aufstieg sowie das im Zuge dessen angebotene ,Aufstiegspaket Mitgliedschaft’ einen leichten Anstieg der Mitgliederzahlen verzeichnen können“, teilte die Pressestelle auf SPORT BUZZER -Anfrage mit.

Union Berlin größter Sportverein im Osten

Wesentliche Änderungen in der Sozialstruktur der Mitgliedschaft in Ostdeutschlands zweitgrößtem Sportverein lassen sich derzeit nicht beobachten. Rund 15 Prozent der Neu-Mitglieder entstammen dem Altersbereich U18, rund 20 Prozent aller neu Eingetretenen sind weiblich. Ansonsten liegt der Frauenanteil in der gesamten Mitgliedschaft bei nur 15 Prozent. Die am stärksten vertretene Altersgruppe sind Mitglieder im Alter zwischen 36 und 45 Jahren.