"Würde gern Zweiter werden": Martin Kind spricht im NP-Anstoß über die Zukunft von Hannover 96

Die Saison 2019/20 ist so gut wie beendet, nur noch eine Partie steht für Hannover 96 in der 2. Bundesliga auf dem Programm. Längst steht die Planung der neuen Spielzeit im Fokus der Verantwortlichen. In der 123. Auflage vom NP-Anstoß bezog Profichef Martin Kind Stellung. Und das gewohnt deutlich.