NP-Anstoß: Ex-Manager Christian Hochstätter weiß, wie Hannover 96 aufsteigt

Hannover ist leider wieder zweite Liga. Das muss nicht lange so bleiben. „Bei einer Niederlage in Wiesbaden wäre es ein katastrophaler Saisonstart gewesen“, sagt Becker. „So hat die Mannschaft den Charaktertest bestanden.“ Kein Geheimnis, dass es für Becker auch noch einen anderen HSV gibt. „Die haben mit Dieter Hecking eine absolute Granate als Trainer geholt und sind richtig stark gestartet. Bei 96 kann man von einem durchwachsenen Start sprechen.“

Jetzt haben wir 2019. „Wahnsinn, wie das alles explodiert ist“, sagte Hochstätter gestern beim NP-Talk in der Fußballkneipe Nordkurve. „Mönchengladbach ist eine Stadt mit 260.000 Einwohnern und würde auch ein Stadion mit 80.000 Leuten voll bekommen.“

Auch 96 hat ja einen neuen Trainer, der für die erfolgreichste Zeit mit Europa-Festen steht – Rückkehrer Mirko Slomka. „Wichtig wird sein, wie die Zusammenarbeit mit Jan Schlaudraff funktioniert“, weiß Hochstätter. Und auf dem Platz? „96 wird in der zweiten Liga zu 80 Prozent das Spiel machen müssen, braucht deshalb nach hinten eine vernünftige Absicherung. Die Transfers sind relativ spät gelungen. Man sollte dem Team jetzt mal sechs bis sieben Wochen Zeit geben. Slomka wird schon das richtige System finden, um erfolgreich zu sein.“

Hochstätter: "HSV ist einen Schritt weiter"

Hochstätter weiter: „Man kann die Aufstiegskandidaten erst nach ungefähr zehn Spieltagen richtig einordnen. Der HSV ist schon einen Schritt weiter, aber da kann 96 nach einem Sieg gegen Fürth auch sein.“

96 hat in Hannover erstklassige Konkurrenz – die Bundesliga-Handballer der TSV Hannover-Burgdorf. Die Recken starten am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Minden in die neue Saison. Wie war die Vorbereitung? Sportchef Sven-Sören Christophersen: „Ich sehe viel Positives.“