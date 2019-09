Bericht: Barca-Juwel Ansu Fati spielt künftig für Spanien - Einbürgerung steht kurz bevor

Der spanische Fußballverband kann sich offenbar auf ein Riesen-Talent freuen: Barcelona-Juwel Ansu Fati. Einem Bericht der AS zufolge, wird der in Guinea-Bissau geborene 16-Jährige die spanische Staatsbürgerschaft annehmen - und das wohl schon in den nächsten Tagen. Demnach möchte der spanische Verband Fati nämlich nächsten Monat mit zur U17-Weltmeisterschaft in Brasilien nehmen. Weil sein Heimatland früher portugiesische Kolonie war, wäre Ansu Fati auch für Portugal spielberechtigt. Laut dem Bericht habe er aber "überhaupt keinen Zweifel" daran, sich für Spanien zu entscheiden.

Der vorläufige Kader für das Turnier muss der spanische U17-Trainer David Gordo bis zum 25. September nominiert haben, bis dahin müsste Ansu Fati also spanischer Staatsbürger sein. Bisher trägt er die Staatsbürgerschaft des Landes in dem er geboren ist. Der Außenstürmer hat die ersten sechs Jahre seines Lebens in Guinea Bissau gelebt, einem der ärmsten Länder der Welt. Mit sechs Jahren holte sein Vater die Familie zunächst nach Portugal, dann nach Sevilla. Vier Jahre später spielte Ansu Fati in der Jugend des FC Sevilla und wurde vom FC Barcelona entdeckt, wo er seither spielt.

Ansu Fati schon mit vier Einsätzen bei den Profis in dieser Saison

In den ersten Spielen dieser Saison schaffte es der hochbegabte Offensivspieler sogar zu den Profis: Am zweiten Spieltag der spanischen Liga gab er sein Profi-Debüt, am dritten Spieltag gegen Osasuna traf er, zuletzt stand er gegen Valencia sogar in der Startelf und steuerte ein Tor und eine Vorlage bei. Auch beim 0:0 in der Champions League beim BVB durfte er 59 Minuten lang mitwirken, bevor er für sein großes Idol Lionel Messi ausgewechselt wurde. Von Trainer Ernesto Valverde gab es bereits großes Lob für den jüngsten Liga-Torschützen in der Barca-Geschichte: "Was Ansu da treibt, ist nicht normal"

