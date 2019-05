Offiziell: Nachfolger von Pal Dardai - U23-Coach Ante Covic wird neuer Trainer bei Hertha BSC

"Für mich als gebürtigen Berliner, der für Hertha BSC gespielt hat und seit Jahren für diesen Club als Trainer tätig ist, geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Hertha BSC ist für mich nie ein gewöhnlicher Arbeitgeber gewesen. Hertha BSC ist meine Passion und meine große Leidenschaft", freute sich Covic über seinen neuen Posten. Der 43-Jährige beerbt Pal Dardai, der im Sommer nach viereinhalb Jahren wieder Nachwuchstrainer wird. Der Ungar hatte sich zuvor mit dem Bundesligisten einvernehmlich auf eine Trennung verständigt , nachdem die erhofften Erfolge in den vergangenen zwei Jahren ausgeblieben waren.

Preetz: Covic hat "Hertha-DNA"

"Nach intensiver Prüfung verschiedenster Kandidaten haben wir uns erneut für ein Trainer-Eigengewächs entschieden. Ante besitzt unbestrittene fachliche Kompetenz und verkörpert große Hertha-Leidenschaft. Wir sind uns sicher, dass er mit seinem Feuer und seiner Begeisterung auch die Mannschaft anstecken wird", erklärte Geschäftsführer Michael Preetz die Entscheidung und betonte: "Wir hatten von Anfang an gesagt, dass wir einen Trainer wollen, der die Hertha-DNA behütet. Ante Čović versteht diese DNA mehr als jeder andere Kandidat. Er kennt gerade unsere jungen Spieler, hat sie geformt, gefördert, aufgebaut und vorbereitet auf das Profi-Geschäft. Nun wird er diese Jungs in der Bundesliga etablieren und zu gestandenen Profis formen."

Neuer Co-Trainer von Ante Covic in der Bundesliga wird Mirko Dickhaut. Beide kennen sich aus gemeinsamen Profi-Tagen und spielten 2000 bis 2001 in der Bundesliga für den VfL Bochum und absolvierten 2013 gemeinsam den Fußballlehrer. Der 48-Jährige war zuletzt Assistenztrainer bei Greuther Fürth und in der U23 vom SC Paderborn aktiv. Seit letztem Sommer war er vereinslos.