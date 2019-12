Ex-Hertha-Trainer Ante Covic spricht über Trennung und drückt Jürgen Klinsmann "ganz fest die Daumen"

Er sei noch immer dabei, "alles zu verarbeiten", sagte Covic. Die Demission nach nur 14 Spielen (und zuletzt vier Bundesliga-Niederlagen in Folge) schmerze noch sehr. Doch der gebürtige Berliner blickt auch nach vorne. "In erster Linie geht es um Hertha", erklärte der ehemalige Junioren-Trainer der Berliner, der im Sommer Pal Dardai beerbte, der über vier Jahre lang bei den Herthanern an der Linie stand.