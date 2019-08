Frankfurt-Trainer Adi Hütter zu möglichem Ante-Rebic-Abgang: "Wir sind vorbereitet"

Hütter kritisiert Rebic-Leistung gegen Straßburg deutlich

Ein Wechsel von Rebic scheint aber genauso wenig sicher wie ein Verbleib in Frankfurt. "Wir haben klar mit ihm gesprochen. Wenn es noch einen Verein gibt, dann muss alles passen. Wenn nicht, wird er hier bleiben. Ich bin überzeugt, dass er an seine Leistung anknüpfen kann", so Hütter. Der kroatische Stürmer war in den vergangenen Tagen in die Kritik geraten, nachdem er bei der Hinspiel-Niederlage in den Europa-League-Playoffs in Straßburg (0:1) eine dermaßen apathische Leistung aufbot, dass man sich fragen konnte, ob er gedanklich überhaupt noch bei der SGE war. Zur Halbzeit wurde er ausgewechselt. Nach dem Spiel hatte Hütter ihn bereits scharf kritisiert und stellt jetzt klar: "Er ist ein wichtiger Spieler. Aber wenn er so spielt wie am Donnerstag, dann haben alle keine Freude - auch er nicht."