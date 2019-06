Bericht: Atlético Madrid will Frankfurt-Star Ante Rebic als Griezmann-Nachfolger

Während Inter mit dem neuen Trainer Antonio Conte und einem Netto-Gehalt in Höhe von vier Millionen Euro winken soll, würde Atlético fußballerisch gut zu Rebic passen. Ähnlich wie Adi Hütter in Frankfurt lässt auch der Madrider Trainer Diego Simeone oftmals mit schnellen Tempogegenstößen operieren. Laut Bild rechnet Frankfurt bereits mit einem Abgang des Leistungsträgers, der in der abgelaufenen Saison schoss Rebic wettbewerbsübergreifend zehn Tore und bereitete sechs weitere Treffer für Teamkollegen vor. Gemeinsam mit Jovic und Stoßstürmer Sébastien Haller bildete der Kroate die kongeniale "Büffel-Herde" der Frankfurter.