Frankfurt-Trainer Hütter geht nach Lustlos-Auftritt auf Ante Rebic los: "Habe kein Verständnis"

Er sollte den Unterschied ausmachen - und zeigte eine fast dramatisch schwache Leistung: Topstar Ante Rebic sorgt bei Eintracht Frankfurt nach der Niederlage im Playoff-Hinspiel gegen Racing Straßburg (0:1) für Diskussionsstoff. Der Kroate, eigentlich einer der talentiertesten Spieler im Kader der SGE, zeigte beim wichtigen Gastspiel in Frankreich einen lustlosen, phasenweise fast apathischen Auftritt. Nach dem Spiel ging SGE-Trainer Adi Hütter, sonst immer darum bemüht, sich vor seine Spieler zu schützen, auf den 25-Jährigen los.

Keine Erklärung habe er für das, was Rebic da in der ersten Halbzeit gespielt hatte, sagte der Österreicher bei Nitro. "Ich habe aufgrund seiner Leistung auch kein Verständnis. Im Kabinengang hat er mir angezeigt, dass er ausgewechselt werden möchte. Ich hätte ihn aber auch so rausgenommen." Rebic, der gegen Racing im Sturmzentrum aufgeboten wurde, sah sich die zweite Halbzeit mit düsterer Miene von der Bank aus an - für ihn spielte Goncalo Paciencia.

Auch Trapp kritisiert Rebic-Leistung gegen Straßburg

"So eine Leistung passt nicht zu ihm. So in einem Playoff-Spiel aufzutreten, ist nicht gut", betonte Hütter. Auch SGE-Keeper Kevin Trapp nahm sich den Kroaten zur Brust, ohne den Namen des Angreifers explizit auszusprechen. "Wir haben in der ersten Hälfte extrem viele Räume gelassen, weil nicht alle mitgearbeitet haben", sagte der Nationalspieler. Das könne zwar passieren, dürfe aber nicht zur Gewohnheit werden, wenn man es in die Gruppenphase der Europa League schaffen wolle.

Manche Frankfurt-Fans rechnen nach den deutlichen Worten in Richtung Rebic mit einem Abgang des Vize-Weltmeisters noch in dieser Transferperiode. Der Stürmer wurde in den vergangenen Wochen wiederholt mit Atlético Madrid und vor allem Inter Mailand in Verbindung gebracht.

Die SGE hatte in diesem Sommer bereits Rebics einstige Sturmpartner Luka Jovic (Real Madrid) und Sebastien Haller abgegeben. Der Franzose war überraschend zu West Ham United gewechselt. Ein Abgang von Rebic würde wohl bedeuten, dass neben dem avisierten Neuzugang Bas Dost (der Transfer von Sporting Lissabon hakt noch immer) noch ein weiterer Stürmer nach Frankfurt wechseln würde.

