Vor Euro-League-Spiel bei Inter Mailand: Eintracht Frankfurt muss wohl auf Ante Rebic verzichten 

Dem deutschen Pokalsieger Eintracht Frankfurt droht im bedeutenden Europa-League-Achtelfinale bei Inter Mailand ein Ausfall von Torjäger Ante Rebic. Der 25 Jahre alte Kroate hatte sich beim 3:2 gegen 1899 Hoffenheim vor gut einer Woche das Knie verdreht und war anschließend zur Behandlung nach Belgrad gereist. " Ich habe wenig Hoffnung, es sieht nicht besonders gut aus “, sagte Frankfurts Sportdirektor Bruno Hübner am Montagabend nach dem 3:0-Sieg der Hessen bei Fortuna Düsseldorf . Die Hessen gastieren am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL und DAZN) im San Siro.

Rebic fiel bereits im Hinspiel aus

Der Kroate hatte bereits beim Achtelfinal-Hinspiel (0:0) gegen den italienischen Traditionsklub am vergangenen Donnerstag gefehlt. Der Vize-Weltmeister ist neben Sebastien Haller und Luka Jovic Teil des Frankfurter Sturm-Trios, das in dieser Spielzeit schon für so viele Tore gesorgt hat. Im Sechzehntelfinale gegen Schachtjor Donezk hatte Rebic im Rückspiel zum 4:1-Endstand getroffen.