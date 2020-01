Bericht: Rückkehr von Ante Rebic zu Eintracht Frankfurt vorerst kein Thema - Ache soll erst im Sommer kommen

Mit dem Start ins neue Jahr beginnt für Eintracht Frankfurt die Vorbereitung auf die Rückrunde. Nach nur 18 Punkten aus der Hinserie möchte der Tabellen-13. der Bundesliga 2020 eine Schippe drauflegen. Die Grundlagen werden im Trainingslager in Florida gelegt, in das die Mannschaft von Trainer Adi Hütter am Donnerstag aufgebrochen ist. Zunächst kommen die Hessen in der IMG Academy, eine Fahrstunde von Tampa entfernt, unter, ehe es den Eintracht-Tross am 7. Januar nach Clearwater zieht.

Die Hoffnung der Fans, dass mit Ante Rebic ein ehemaliger Erfolgsgarant dabei sein beziehungsweise nachreisen könnte, hat sich nach kicker-Informationen fürs Erste wohl zerschlagen. Eine Rückholaktion in diesem Winter soll demnach vom Tisch sein. Der Kroate ist bis 2021 an den AC Mailand ausgeliehen. Da er beim Serie-A-Klub in der Hinrunde allerdings zum Bankdrücker mutierte, wurde zuletzt über ein vorzeitiges Frankfurt-Comeback des 26-Jährigen spekuliert. Kurz vor dem Jahreswechsel hatte die Frankfurter Rundschau berichtet, dass die Sportliche Leitung der Eintracht diese Option prüfe.

Auch eine Vallejo-Rückkehr zur Eintracht gilt als unwahrscheinlich

Sollte Rebic nicht an den Main zurückkehren, müsste man sich entweder auf das vorhandene Sturmmaterial um André Silva, Bas Dost und Goncalo Paciencia verlassen oder sich anderweitig umsehen. Der so gut wie perfekte Transfer des gebürtigen Frankfurters Ragnar Ache (aktuell in Diensten von Sparta Rotterdam unterwegs) soll erst im Sommer über die Bühne gehen.

Neben Rebic soll nach Angaben der spanischen Zeitung Diario AS auch die Rückkehr von Jesus Vallejo ein Thema gewesen sein. Doch auch bei dieser Personalie deutet nicht viel darauf hin, dass demnächst Vollzug vermeldet wird. Laut kicker plant Frankfurt entgegen anders lautender Medienberichte keinen Transfer des 22-Jährigen. Vallejo, der in der Saison 2016/17 das Frankfurt-Trikot trug, steht aktuell bei Real Madrid unter Vertrag. Die Königlichen haben den Abwehrspieler jedoch an die Wolverhampton Wanderers weiterverliehen.

Wichtig für die Hessen wird sein, dass David Abraham seine lange Sperre inzwischen abgesessen hat und die Defensive zum Rückrundenstart verstärken kann. Der SGE-Kapitän hatte mit einem Bodycheck gegen Freiburg-Trainer Christian Streich für Negativ-Schlagzeilen gesorgt und wurde daraufhin vom DFB-Sportgericht bis zum Ende des Jahres 2019 aus dem Verkehr gezogen.