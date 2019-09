Ante Rebic fehlt im Eintracht-Kader: Wechsel des Stürmers zum AC Mailand steht bevor

Der Transferpoker um Ante Rebic nimmt kurz vor Ende der Wechselfrist am Montagabend offenbar noch einmal an Fahrt auf. Der Stürmer fehlte am Sonntag auf eigenen Wunsch im Kader von Eintracht Frankfurt für das Bundesliga-Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Zeitgleich verdichteten sich die Gerüchte um einen bevorstehenden Transfer des kroatischen Vizeweltmeisters zum AC Mailand. Kurios: In den vergangenen Wochen war Rebic vor allem mit einem Wechsel zum AC-Stadtrivalen Inter in Verbindung gebracht worden. Sky berichtete am Sonntagnachmittag, dass sich alle Parteien "grundsätzlich einig" seien. Rebic werde bereits in Mailand erwartet und müsse nur noch den Medizincheck bestehen.