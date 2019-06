Bericht: Eintracht Frankfurt lehnt Angebot von Inter Mailand für Offensiv-Star Rebic ab

Im Transferpoker um Ante Rebic ist es vorerst zu keiner Einigung gekommen. Bundesligist Eintracht Frankfurt hat nach Informationen von Sky ein Angebot des italienischen Traditionsvereins Inter Mailand in Höhe von 30 Millionen Euro abgelehnt. Aus Sicht des Europa-League-Halbfinalisten der Vorsaison ist diese Ablösesumme für den Kroaten zu gering. Die Eintracht soll für den 25 Jahre alten Vizeweltmeister etwa 40 Millionen Euro verlangen. Ein Grund dafür ist, dass Frankfurt die Hälfte des Erlöses an Rebics Ex-Klub AC Florenz abgeben muss.

Inter oder doch Atlético?

Tauziehen um Hinteregger und Trapp

Die beiden Leihspieler Martin Hinteregger (FC Augsburg) und Kevin Trapp (Paris St. Germain) will die SGE hingegen unbedingt halten. Allerdings deuten sich harte Verhandlungen mit FCA-Manager Stefan Reuter an. Laut der Frankfurter Rundschau will der FCA knapp 15 Millionen Euro Ablöse für den Osterreicher einstreichen. Keeper Kevin Trapp soll für rund acht Millionen Euro fest verpflichtet werden, nur beim Gehalt liegen der Klub und der Spieler noch auseinander. Dennoch wird mit einer baldigen Einigung gerechnet, denn der Spieler sprach sich bereits offensiv für eine langfristige Rückkehr zu seinem ehemaligen Klub aus.