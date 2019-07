Verlässt auch Ante Rebic Eintracht Frankfurt? Inter Mailand macht offenbar ernst

Vor dem Rückspiel in der Europa-League-Qualifikation gegen Flora Tallin muss sich Eintracht Frankfurt gleich doppelt um Angreifer Ante Rebic sorgen: Zum einen, weil den Serben leichte Rückenprobleme plagen und nicht klar ist, ob er am Donnerstag zum Einsatz kommen kann - zum anderen, weil unklar ist. wie lange er der Eintracht überhaupt erhalten bleibt! Denn einem Bericht von Sky Italia zufolge hat Inter Mailand das Werben um den letzten verbliebenen "Büffel" bei der Eintracht intensiviert.

Nach den Abgängen von Sebastien Haller ( für 40 Mio. Euro zu West Ham ) und Luka Jovic (f ür 60 Mio. Euro zu Real Madrid ) wäre mit Rebic auch der Letzte aus der Frankfurter "Büffelherde" weg. Das Gespann erzielte in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend insgesamt 57 Tore und schoss die Eintracht sensationell ins Europa-League-Halbfinale.

Rebic nach Rückenproblemen schon wieder eine Option gegen Tallin

Immerhin scheinen die Rückenprobleme des serbischen Nationalspielers, wegen denen er am Dienstag das Training abbrechen musste, nichts Ernsteres gewesen zu sein. Wie Trainer Adi Hütter auf der Pressekonferenz zum Euro-League-Quali-Duell gegen Tallin bekannt gab, trainierte Rebic am Mittwoch bereits wieder und könnte sogar eine Option für das Spiel am Donnerstag sein: "Wir werden morgen entscheiden, ob Rebic spielt. Wenn er sich zu hundert Prozent fit fühlt, wird er zum Einsatz kommen. Wenn nicht, bleibt er draußen.“