Sorgen um Ante Rebic: Torjäger von Eintracht Frankfurt muss Training abbrechen

Torjäger Ante Rebic hat im Trainingslager im österreichischen Windischgarsten am Dienstag die Übungseinheit wegen anhaltender Rückenprobleme abgebrochen. Dies teilte der Eintracht Frankfurt mit. Cheftrainer Adi Hütter muss nun um den Einsatz des 25-jährigen kroatischen Vizeweltmeisters im Qualifikations-Rückspiel der Europa League am Donnerstag gegen den FC Flora Tallinn bangen. Das Hinspiel hatte der Europa-League-Halbfinalist der vergangenen Saison mit 2:1 in Estland gewonnen.