Er spielte schon mit Odell Beckham Junior: German Knights verpflichten Anthony Dablé-Wolf 

Er stand bei zwei Teams in der amerikanischen Superliga NFL unter Vertrag, gewann die wichtigsten Football-Titel Europas und spazierte schon durch das Luxusapartment von Megastar Odell Beckham Junior. Nun haben sich die German Knights 1367 Niedersachsen die Dienste von Footballer Anthony Dablé-Wolf gesichert. Anzeige Der 32-Jährige spielte zuvor – wie viele der Knights-Spieler – für die Hildesheim Invaders in der erstklassigen „German Football League“ (GFL). Ab Juni wird das Hannover-Team dann in der neu gegründeten ELF (European League of Football) mit sieben anderen Franchiseteams aus Deutschland, Spanien und Polen spielen.

Der 32-Jährige spielte bereits zusammen mit Megastar Odell Beckham Junior (links). © privat

Highlightvideo bringt Dablé-Wolf in die NFL Dablé-Wolf könnte in der Premierensaison der entscheidende Mann werden. Sein Coach Shuan Fatah hält ihn für „einen der drei besten Spieler Liga“. Und das nicht ohne Grund: Der Wide Receiver (Passempfänger) gehört in Europa, vor allem in Deutschland, zu den Überfliegern. 2016 wagte er sogar den Sprung in die USA. In der NFL, der erfolgreichsten Football-Liga der Welt, schaffte er es in den Kader der New York Giants und der Atlanta Falcons. Dablé-Wolf: „Als ich bei den Lions in Braunschweig gespielt hatte, habe ich bei Youtube ein Highlightvideo von mir veröffentlicht.“ Osi Umenyiora, ein ehemaliger NFL-Spieler der Giants, sah den Zusammenschnitt und vermittelte.

Die ganz große Karriere in den USA bleibt aus Für die große Karriere reichte es letztlich dennoch nicht. Dablé-Wolf war in der gesamten Vorbereitung dabei, wurde dann aber kurz vor Saisonbeginn entlassen. So ging es ihm auch bei den Falcons 2017: Dort fing er sogar sieben Pässe von Quarterback Matt Ryan, doch die Vereinsbosse setzten lieber auf Spieler, die sie aus dem College kannten. „Das war schon deprimierend. Der Receiver-Coach der Falcons wollte mich unbedingt halten“, sagt er. Zwei Fakten standen ihm im Weg: Mit 27 Jahren war er für viele zu alt für sein NFL-Debüt. Zudem ging er nicht den üblichen Weg – normalerweise spielen ambitionierte Spieler jahrelang in Collegeligen vor. So können sich Trainer mit anderen Coaches austauschen oder Videos anschauen. „Sie sagten: ‚Der Typ ist wirklich gut, aber wir können nicht drauf vertrauen, dass er das eine ganze Saison zeigen kann‘“, erzählt Dablé-Wolf.