Anthony Dittmars zweigleisiger Weg in die Weltspitze

Anthony Dittmar ist seit frühester Kindheit auf den Rollstuhl angewiesen, er kam mit der Glasknochenkrankheit auf die Welt. Deshalb trägt er mal einen Gips am Bein, mal am Arm oder auch am Handgelenk. Einher mit den Brüchen geht ein vermindertes Wachstum, Dittmar misst nur 1,51 Meter. Das sind durchaus zahlreiche Gründe, um mit dem Leben, dem Schicksal zu hadern. Diese Momente gab es durchaus für Dittmar.

Trotz Zwangspausen in 18 Monaten in die Weltspitze

Doch seit neun Jahren kann er negative Gedanken, seine Kräfte und den Wunsch nach Beweglichkeit positiv kanalisieren. „Während einer Rehamaßnahme in Köln wurde mir Rollstuhltennis vorgestellt, und ich war vom ersten Augenblick verliebt in diesen Sport“, erinnert sich Dittmar. Und zwar so verliebt, dass er in den darauffolgenden zwei Jahren zweimal pro Woche nach Dortmund zum Training fuhr. Erst dann war eine sportliche Weiterbildung in seiner Heimatstadt möglich.

Dittmar trainierte so viel, wie es sein Körper zuließ, eine Beharrlichkeit, die sich auszahlt. Heute gehört er zur Rollstuhltenniselite des Deutschen Tennis Bundes (DTB), kletterte in 18 Monaten auf der Weltrangliste von Platz 280 auf 62 und wurde aktuell erstmals deutscher Meister.

Dreimal pro Woche trainiert er inzwischen an der Tennis­Base Hannover, dazu addieren sich die nötigen Fitnesseinheiten. „Mehr geht einfach nicht, wenn ich übertreibe, macht mein Handgelenk nicht mit“, so seine schmerzliche Erfahrung der vergangenen beiden Jahre, in denen er immer wieder Zwangspausen einlegen musste. Die Gefahr eines schnellen Bruches bleibt bei Dittmar lebenslang bestehen.