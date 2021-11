Anthony Modeste über Köln-Trainer Steffen Baumgart: Jemand, "mit dem ich in den Krieg ziehen würde"

Der Kölner Torjäger Anthony Modeste führt seine aktuelle Top-Form auch auf den Rückhalt von Trainer Steffen Baumgart zurück. "Er hat mich verstanden. Er sieht, dass ich arbeite. Er vertraut mir und lässt mich spielen. Und jedem Trainer, der mir vertraut, zahle ich zurück", sagte Modeste in einem Interview der Bild am Sonntag. Anzeige

Der 33 Jahre alte Franzose hat in der Bundesliga in dieser Saison bereits sechs Treffer für den 1.FC Köln erzielt, beim 2:2 im Rhein-Derby gegen Bayer Leverkusen traf er zwei Mal. Auch beim Sieg im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart erzielte er einen Doppelpack. Die nächste Chance hat Modeste gegen Union Berlin am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN)

Baumgart habe ihm "gesagt, was er von mir will. Und ich habe ihm gesagt, was ich von ihm will. In dem Gespräch habe ich gemerkt, dass das einer ist, mit dem ich in den Krieg ziehen würde."