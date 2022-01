Erst Boateng, dann Neuer: Was Modeste über die Souvenirjagd von Köln-Trainer Baumgart denkt

Die Aussagen des Franzosen sind ein weiterer Beleg dafür, mit wie viel Respekt und Sympathie sich der Franzose und Baumgart begegnen. Modeste erklärt: "Unsere Beziehung ist jetzt nicht wie Vater und Sohn, aber es geht schon ein bisschen in die Richtung. Ich spüre enormes Vertrauen von ihm. Unser Verhältnis ist wirklich sehr gut." Dies ist auch einer der Gründe für den Leistungsanstieg des Stürmers. "Mein Geheimnis ist eigentlich leicht zu erklären: Arbeit! Von nichts kommt nichts. Natürlich spielt auch das große Vertrauen vom Trainer eine wichtige Rolle. Steffen Baumgart ist enorm wichtig für mich", sagt Modeste: "Am Ende liegt es aber an mir. Laufen und kämpfen auf dem Platz und Tore schießen, das muss ich schon selbst machen."

Zwölfmal traf Modeste in den bisherigen 19 Bundesliga-Spielen. Folge: Die Kölner sind in der Tabelle nur zwei Punkte von einem internationalen Platz entfernt. Nachdem Modeste den Klub schon 2017 in die Europa-League geschossen hatte, war der Goalgetter nach China gewechselt und konnte das internationale Abenteuer damals nicht miterleben. Dies möchte der Stürmer jetzt nachholen. "Natürlich ist eine Sehnsucht da. Am Ende will ich dazu beitragen, dass wir irgendwann noch mal mit dem FC in Europa spielen." Er gibt aber auch zu bedenken: "Viel wichtiger aber für uns ist: Wir sind auf einem guten Weg, die Klasse zu halten. Das ist für den 1. FC Köln das Allerwichtigste. Wir dürfen nicht vergessen, was in letzten Jahren hier alles passiert ist."