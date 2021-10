Für Anti-Diskriminierungsarbeit: Leipziger Initiative erhält Fußball-Bildungspreis "Lernanstoß"

Leipzig. Mit dem Programm „Ein Verein für alle“ trägt die Leipziger Initiative für mehr gesellschaftliche Verantwortung im Breitensport Fußball (IVF) seit 2020 dazu bei, Clubs und ihre Akteurinnen sowie Akteure gegenüber Diskriminierung, Rassismus und Sexismus zu sensibilisieren. Für diese Arbeit erhält die 2009 gegründete Initiative den Bildungspreis "Lernanstoß" 2021. Das gab die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur, die die Ehrung vergibt, am Donnerstag bekannt. Die Auszeichnung, die eine der Kategorien des Deutschen Fußball-Kulturpreises darstellt, wird am 29. Oktober verliehen.

"Wir sehen diese Auszeichnung als Bestärkung"

In der Begründung heißt es, dass die IVF „wichtige Pionierarbeit leistet“. Besonders betont wird dabei, dass die Veranstaltungen bereits für Jugendliche ab 12 Jahren zugänglich sind. Positiv fiel zudem die „pragmatische Herangehensweise des Gesamtprojektes“ auf. Workshops und Vorträge sowie die Ausstellung „Strafraum Sachsen 2.0“ stellen „vorbildliche und thematisch gut gestaffelte Einzelbausteine, die Bedarfsorientierung und leichte Umsetzbarkeit kombinieren“ dar. Während der Lockdowns bot die IVF zudem digitale Seminare an.

Beim IVF herrschte nach der Bekanntgabe am Donnerstag große Freude. Uli Heinze, Politikwissenschaftlerin und Projektkoordinatorin der IVF erklärte via Social Media: „Wir sehen diese Auszeichnung als Bestärkung, uns auch weiterhin für mehr Vielfalt und Teilhabe im sächsischen Breitensport-Fußball zu engagieren.“ Sie gab aber auch zu bedenken, „Diskriminierung und Ausgrenzung sollte nicht nur im Profifußball thematisiert und bekämpft werden, sondern vor allem auch an der Basis. Gerade der Breitensport-Fußball mit seinen unzähligen Aktiven und Ehrenamtlichen benötigt langfristige und nachhaltige Angebote in dem Bereich“. Heinze verweist darauf, dass diese „leider in Sachsen und vielen anderen Bundesländern nur marginal vorhanden“ sind.