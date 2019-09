Neue Anti-Doping-Regeln: Äthiopien kann sich keine vollständigen Kontrollen leisten

Wenn am Freitag die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha beginnen, gehören die Läufer aus Äthiopien wieder zu den Favoriten. Dabei ist es diesmal besonders ungewiss, ob sie ihrer Rolle gerecht werden können. Es ist die erste WM, bei der neue Anti-Doping-Regeln greifen, durch die illegale Leistungssteigerungen stärker unterbunden werden sollen. Nach dem Skandal um systematisches Doping insbesondere in Russland beschloss der Leichtathletikweltverband IAAF vergangenes Jahr, dass fortan nicht mehr nur die Athleten, sondern auch die nationalen Verbände in die Pflicht genommen werden.

In der Brust von Mekonnen Yidersal dürften dieser Tage zwei Herzen schlagen. Das eine pocht stärker bei Siegen seiner Nation, die so berühmt ist für Goldmedaillen im Laufsport. Das andere müsste rasen, wenn seine Landsleute des Dopings überführt werden. Dann nämlich haben auch er und seine Leute einen gründlichen Job gemacht. „Ich versuche es aber nicht so zwiespältig zu sehen“, sagt der 36-jährige, der die Anti-Doping-Agentur von Äthiopien anführt. „Ich finde, wenn wir keine positiven Fälle sehen, haben wir unsere Aufgabe auch erfüllt.“ Schließlich sei dann gar nicht erst gedopt worden.

Das Büro von Yidersal liegt am Rande von Addis Abeba. Auf seinem Laptop klebt ein Sticker mit dem Spruch „Say No! To Doping“. Der oberste Dopingjäger des Landes sitzt auf einem Sofa und will sich zuversichtlich zeigen: „Mit den neuen Regeln wurden alle Länder in Risikogruppen eingeteilt, je nach deren Erfolgen. Weil wir so viel gewinnen, sind wir in der obersten Gruppe.“ Die neue Strenge sei ja auf eine Weise auch ein Kompliment.

Bei der jüngsten WM belegte Äthiopien Platz acht im Medaillenspiegel, kein anderes der ärmsten Länder der Welt schnitt so stark ab. Die zwei Gold- und drei Silbermedaillen wurden alle in Laufwettbewerben längerer Distanzen gewonnen. Auch bei Olympischen Spielen holt Äthiopien vor allem in diesen Disziplinen, die als besonders dopinganfällig gelten, viele Medaillen. Ebenfalls zur „Kategorie A“ für Dopingrisiko gehören Kenia, Weißrussland und die Ukraine. Die Verbände aus diesen Ländern müssen nun häufiger Dopingtests außerhalb der Wettkampfzeiten dokumentieren – durchgeführt von der nationalen Anti-Doping-Agentur.