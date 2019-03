Nach Antisemitismus-Skandal gegen Chemie Leipzig: Bernburg trennt sich von Keeper

Dem SPORT BUZZER gegenüber erklärte der Bernburger-Präsident Michael Angermann am Montag: „Wir können die Situation nicht 100 prozentig beurteilen, aber er ist tief darin verstrickt. Unser Verein spricht sich deutlich gegen Antisemitismus aus und steht für Toleranz. Wir haben die Konsequenz gezogen, um unsere Position zu verdeutlichen und mit der Sache abzuschließen.“

DURCHKLICKEN: Die Bilder vom Spiel in Leutzsch

"Ich bin nicht der Hellste in der App"

Datemasch hatte am Sonntag mitgeteilt, die Story versehentlich repostet zu haben. „Ich bin nicht der Hellste in der App“, so der 21-Jährige. Er versicherte dem SPORTBUZZER: „Ich habe persönlich weder etwas gegen Stefan Karau noch gegen einen anderen Spieler von Chemie.“ Er wolle nun das Gespräch mit der BSG suchen.