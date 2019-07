Netzreaktionen zum Griezmann-Wechsel nach Barcelona: Warten auf das Transfer-Domino

Griezmann-Wechsel zum FC Barcelona: Netz wartet auf den Transfer-Domino

Neymar will zurück nach Barcelona und soll laut El Pais 150 Millionen Euro plus einen Spieler obendrauf kosten. Der könnte Dembélé heißen, denn der Ex-Dortmunder hätte gegen Griezmann und vielleicht auch noch Neymar einen schweren Stand. Zudem sei er der Wunschspieler des früheren BVB- und aktuellen PSG-Coach Thomas Tuchel. "Der Domino ist gefallen", schreibt ein Twitter-User nun - während sich ein anderer schon ungeduldigt fragt: "An welcher Stelle dieses Domino-Spiels kommt jetzt der FCB bei Sané zum Zug?" Zuletzt kamen wieder Gerüchte um einen Sommer-Transfer von Manchester-City-Star Leroy Sané auf. So könnte durch einen Wechsel von Brasilien-Jungstar Everton zu ManCity der Weg des deutschen Nationalspielers zu den Bayern frei sein.