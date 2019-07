Transfer offiziell! Antoine Griezmann wechselt zum FC Barcelona - und ist nun 800 Millionen Euro wert

Das wohl größte Transfer-Theater dieses Sommers ist beendet: Der Wechsel von Antoine Griezmann zum FC Barcelona ist fix. Der spanische Meister verpflichtet den Stürmer für die festgeschriebene Ablösesumme von 120 Millionen Euro von Atlético Madrid, wie Barca am Freitag bekanntgab. Der französische Weltmeister unterschreibt bei den Katalanen einen Fünfjahresvertrag, der eine Ausstiegsklausel in Höhe von 800 Millionen Euro beinhaltet.

Griezmann hatte schon vor zwei Monaten angekündigt, dass er seinen Vertrag bis 2023 nicht erfüllen werde. Zuletzt war das Ringen um den Wechsel allerdings noch zäh: Eigentlich strebte "Barca" an, die Ablöse in mehreren Raten zu zahlen. Dies lehnte Atletico allerdings ab, weswegen sich die Katalanen Berichten zufolge zuletzt bei mehreren Banken um Kredite bemühten. Demnach war zuletzt auch im Gespräch, dass sich der Franzose selbst an der Ablöse beteiligt, um den Wechsel voranzubringen. Griezmann hatte bereits vor zwei Monaten verkündet, dass er die Madrilenen im Sommer verlassen würde, obwohl sein Vertrag in der spanischen Hauptstadt noch bis 2023 lief.