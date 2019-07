Streik, Gehalt-Verzicht, Transfer-Domino: So lief der Barcelona-Wechsel von Griezmann

Der FC Barcelona hat dieser Tage sein Auswärtstrikot für die kommende Saison vorgestellt. Wo das Hauptleibchen erstmals in der Vereinsgeschichte von Karos statt Streifen geziert wird und damit unter den Fans für viel Kritik sorgte, kann man den Entwurf des zweiten Hemdes als Zugeständnis an die Traditionalisten verstehen: Indem es ein Design aus dem Jahr 1979 aufgreift, soll es als Hommage an die in jenem Jahr gegründete Jugendakademie des Vereins, dessen Motto „mehr als ein Verein“ lautet, aufgefasst werden.

Jenseits von Marketing spielt das einst so prägende Internat – Ausbildungsstätte von Messi, Xavi, Iniesta und vielen anderen – jedoch kaum mehr eine Rolle im Profiteam. Das vorerst letzte Eigengewächs, das es in den Kreis der erweiterten Stammspieler brachte, debütierte mit Sergi Roberto noch in der Ära von Trainer Pep Guardiola (2008–2012). Seither geht der Blick bei der Suche nach neuen Stars nur noch in fremde Gärten – bis zu dem Punkt, an dem alle Fäden des europäischen Transfermarkts derzeit bei Barça zusammenzulaufen scheinen. Wenn Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zuletzt von „Dominosteinen“ sprach, dann hatte er dabei in erster Linie die Katalanen im Sinn.