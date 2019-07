Bericht: Antoine Griezmann verweigert Training am Sonntag bei Atlético Madrid

Der Wechsel-Wirbel um Antoine Griezmann eskaliert. Laut einem Bericht der spanischen Zeitung Marca will der 28 Jahre alte Weltmeister aus Frankreich nicht am Trainingsauftakt von Atlético Madrid teilnehmen. Sein bisheriger Klub hatte dem FC Barcelona, der mit Griezmann schon länger verhandeln soll, am Freitag in einer Mitteilung unlautere Methoden vorgeworfen. Zudem hatte Atlético den wechselwilligen Franzosen aufgefordert, am Sonntag zum Training zu erscheinen.

Jetzt die Trotzreaktion von Griezmann: Er werde nicht zum Training kommen und brachte laut dem Bericht gleichzeitig seine "Traurigkeit und persönliche Enttäuschung" zum Ausdruck.

Atlético giftet gegen Griezmann und Barcelona

Worum geht es? Atlético hatte in seiner Mitteilung auf Aussagen von Barcelona-Präsident Josep Maria Bartomeu reagiert. Der hatte am Freitag vor Journalisten gesagt, dass sich Barcelona-Geschäftsführer Òscar Grau und er am Donnerstag mit Atléticos Geschäftsführer Miguel Ángel Gil Marín getroffen hätten, um erstmals über Griezmann zu sprechen. Der französische Weltmeister Griezmann hatte schon vor rund zwei Monaten auf Twitter seinen Abschied von Atlético Madrid verkündet. Bis heute hüllt sich der 28 Jahre alte Stürmer allerdings über seinen neuen Arbeitgeber in Schweigen. Die in dem noch bis 2023 laufenden Vertrag zwischen Atlético und Griezmann festgeschriebene Ablöse fiel am 1. Juli von 200 auf 120 Millionen Euro.

Die Madrilenen übten scharfe Kritik am FC Barcelona und Griezmann. "Atletico Madrid will seine tiefste Empörung über das Verhalten der beiden Parteien ausdrücken, insbesondere über das von Barcelona", hieß es in der Mitteilung. Aus diesem Grund will Atlético einer verspäteten Zahlung der Ausstiegsklausel für Griezmann nicht zustimmen. Das hatten die Barca-Bosse beim Treffen erreichen wollen. Dass Griezmann durch Barca dazu veranlasst worden sei, sein Vertragsverhältnis mit Atlético zu so einem Zeitpunkt zu kündigen, verstoße gegen die gültige Verhandlungszeiträume, ändere die Regeln der Integrität in allen Sportwettbewerben und verursache einen enormen Schaden für den Verein, hieß es in der Atlético-Mitteilung.

Am Samstag wurde bekannt, dass Barca-Präsident Bartomeu erneut Kontakt zur Führung von Atlético Madrid aufnehmen wolle, um doch noch eine Einigung zu erzielen, berichtete die Marca. Ohne Barcelona-Vertrag wäre Griezmann aber noch offiziell Atlético-Angestellter und müsste zum Training erscheinen - Fortsetzung folgt!

