Bericht: Wechsel von Antoine Griezmann zum FC Barcelona perfekt

Der Wechsel des französischen Weltmeisters Antoine Griezmann von Atletico Madrid zum FC Barcelona ist offenbar perfekt. Wie die L'Equipe berichtet, zahlt Barca die Ausstiegsklausel des Superstars und löst den 28-Jährigen so aus seinem bis 2023 befristeten Vertrag aus. Die Ablöse, die bereits bei der spanischen Liga hinterlegt sein soll, beträgt demnach 120 Millionen Euro. Am Dienstag hatte bereits die spanische Zeitung Sport berichtet, dass der Transfer kurz vor dem Abschluss stehe. Zuvor waren Gerüchte aufgekommen, dass Griezmann seine fixe Ablöse selbst bezahlt und sich so freikauft.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert!