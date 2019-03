Anton nicht mehr Kapitän, Baka übernimmt: 96-Fans befürworten Entscheidung von Thomas Doll

Das seht Ihr genau so: Im Rahmen unserer Umfrage glauben 67 % der User, dass Thomas Doll mit Kämpfer Marvin Bakalorz die richtige Wahl getroffen hat. Der 96-Coach erklärte am Donnerstag auf der Pressekonferenz: „Ich denke, dass Waldi sich jetzt mehr auf sein Spiel konzentrieren kann. Es ist schon eine Bürde für einen 22-Jährigen, immer für das Team da sein zu müssen, das war nicht einfach für ihn.“ Was glauben die 96-Fans? Mehr als die Hälfte ist sich sicher, dass Anton nun wieder befreit aufspielen und an seine Form aus der vergangenen Saison anknüpfen kann.

Und auch bei den 96-Fans ist die Hoffnung noch nicht komplett verflogen. Immerhin 53 Prozent sind der Meinung, dass sich 96 durch den Kapitänswechsel anders präsentieren und sich nicht kampflos ergeben wird. Das forderten am Freitag auch die Ultras von den 96-Profis ein. "Namen kommen und gehen – was wir erwarten, ist bedingungsloser Einsatz für unsere Farben!", stand auf Transparenten, die am Trainingsplatz hingen. Kampf ist in der aktuellen Situation das Mindeste, was die Anhänger von den Roten erwarten dürfen. Was am Ende dabei rum kommt, bleibt abzuwarten.